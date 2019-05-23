Эксперт: завышение для девочек проходного балла в школу антиконституционно

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Решение руководства пермской гимназии №4 имени братьев Каменских установить для девочек более высокий проходной балл противоречит нормам конституции, заявила РИА Новости член совета женщин "Офицеры России", член экспертного совета департамента образования Москвы Ирина Дережова.
Ранее стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для мальчиков ниже, чем для девочек: для будущих первоклассников он составляет 65,7, а для первоклассниц – 69,1. После широкого распространения данной информации проверку в образовательном учреждении начали городской департамент образования и прокуратура. На ситуацию также отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, которая назвала случившееся гендерной дискриминацией.
"Это самоуправство. По конституции у нас мужчины и женщины равны, и что бы ни думало руководство этой гимназии, и мальчики, и девочки тоже равны, и балл должен быть общим. Это четкое нарушение свобод и прав не только девочек, но и мальчиков – такими решениями мы приучаем их к неверному восприятию мира. Будет странно, если руководство гимназии останется на своем месте после такого решения", - заявила эксперт.
Подобная ситуация, считает Дережова, ставит также вопрос о необходимости создания некого этического кодекса для работников сферы образования и проведения проверок.