Эксперт: завышение для девочек проходного балла в школу антиконституционно

Ранее стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для мальчиков ниже, чем для девочек: для будущих первоклассников он составляет 65,7, а для первоклассниц – 69,1. После широкого распространения данной информации проверку в образовательном учреждении начали городской департамент образования и прокуратура. На ситуацию также отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, которая назвала случившееся гендерной дискриминацией.

"Это самоуправство. По конституции у нас мужчины и женщины равны, и что бы ни думало руководство этой гимназии, и мальчики, и девочки тоже равны, и балл должен быть общим. Это четкое нарушение свобод и прав не только девочек, но и мальчиков – такими решениями мы приучаем их к неверному восприятию мира. Будет странно, если руководство гимназии останется на своем месте после такого решения", - заявила эксперт.