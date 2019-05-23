Филарет заявил о нежелании Константинополя видеть его главой "новой церкви"

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей поставил условие для получения "новой церковью" Украины "томоса об автокефалии", чтобы он отказался выдвигать свою кандидатуру на должность предстоятеля.

"Мы договорились с президентом (бывшим президентом Украины Петром Порошенко – ред.) и архиереями на нашем соборе, что я выдвигаю кандидатуру в предстоятели Епифания. Мне сказали: "Вы откажитесь выдвигать свою кандидатуру", а я имел на это право и, думаю, был бы избран. Но Вселенский патриарх поставил условие: томос будет, если я откажусь от выдвижения своей кандидатуры. И я согласился на это", - заявил в четверг Филарет в интервью проекту " Новое время ".

По его словам, требование Варфоломея ему передал Порошенко. Филарет также заявил, подписал документ с отказом от выдвижения на должность, который Порошенко передал Варфоломею.

"Об этом мы говорили с президентом, с Епифанием и на архиерейском соборе, что я отказываюсь, но после получения томоса я буду руководить этой церковью внутри Украины. На делах он показывает, что он – предстоятель, а я – никто", - добавил Филарет.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.