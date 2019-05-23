Филарет отказался соблюдать условия томоса "новой церкви" Украины

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что не будет выполнять условия томоса об автокефалии "новой церкви", касающихся ограничения юрисдикции церковной структуры, запрета варить миро и обращения к Константинополю для решения всех конфликтов.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

"Мы не отказываемся от томоса, но не будем исполнять эти три условия (ограничение юрисдикции, запрет варить миро и решать все конфликты через Константинополь – ред.), которые записаны в томосе. Не будем выполнять", - заявил в четверг Филарет в интервью проекту " Новое время ".

По его словам, ни у одной автокефальной церкви, которая получила томос от Константинопольского патриархата, нет таких ограничивающих пунктов.