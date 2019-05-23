Волин рассказал об изменениях в порядке перехода регионов на цифровое ТВ

"В рамках третьей волны происходит рокировка между Татарстаном и Белгородской областью по взаимному согласию. Оба субъекта имеют высокую степень готовности, но Белгородская область была в четвертом этапе, а Татарстан – в третьем этапе. Татарстан получил согласие на переход в четвертый этап, потому что 4 июня, то есть на следующий день после отключения (аналогового вещания - ред.) в Татарстане крупный праздник – Ураза-байрам. Так как основное население республики в культурном отношении составляют мусульмане, они все, соответственно, будут заниматься праздником", - сказал Волин.