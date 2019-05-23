Волин рассказал об изменениях в порядке перехода регионов на цифровое ТВ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Жители Татарстана в связи с празднованием Ураза-байрама перейдут на цифровое телевещание в октябре, а не в июне, а Белгородская область вместо республики перейдет на "цифру" уже в следующем месяце, сообщил РИА Новости замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
"В рамках третьей волны происходит рокировка между Татарстаном и Белгородской областью по взаимному согласию. Оба субъекта имеют высокую степень готовности, но Белгородская область была в четвертом этапе, а Татарстан – в третьем этапе. Татарстан получил согласие на переход в четвертый этап, потому что 4 июня, то есть на следующий день после отключения (аналогового вещания - ред.) в Татарстане крупный праздник – Ураза-байрам. Так как основное население республики в культурном отношении составляют мусульмане, они все, соответственно, будут заниматься праздником", - сказал Волин.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако было принято решение продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.