Прокурор запросил три года колонии для второй подруги полковника Захарченко

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Обвинение в четверг запросило три года колонии для Ларисы Марчуковой - сестры бывшего финансового директора Нота-банка, которая, как и сестра, дала свидетельские показания на скандально известного полковника Дмитрия Захарченко.

"Предлагаю назначить Марчуковой наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей", — сказала прокурор.

Дело Ларисы Марчуковой заслушано в особом порядке, что предполагает полное признание подсудимой вины без исследования доказательств. Ей вменяют подстрекательство и пособничество в хищении денег вкладчика Нота-банка.

Лариса Марчукова и ее сестра Галина были задержаны в середине 2016 года по делу о хищении денег вкладчиков Нота-банка. По версии следствия, Захарченко успел предупредить Ларису о готовящихся в банке обысках.

Разговоры Ларисы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай о предстоящих в банке обысках, записанные ФСБ, легли в основу обвинения в адрес Дмитрия Захарченко. Сестрам Марчуковым же вместе с гадалкой и совладельцами Нота-банка Дмитрием и Вадимом Ерохиными вменили растрату денег вкладчиков и заключили в СИЗО.

Галина Марчукова на днях получила три года и четыре месяца колонии общего режима. Дмитрий Ерохин приговорен к 8,5 годам колонии, Вадим – к шести годам, Михай за подстрекательство к растрате должна будет отсидеть 3,5 года.

Дело Захарченко сейчас слушается в суде. Обвинение запросило для борца с коррупцией 15,5 лет колонии со штрафом почти 500 миллионов рублей за две взятки и воспрепятствование расследованию.