Россия пообещала к июлю очистить все три нитки "Дружбы"

"Российская сторона пообещала, что к 1 июля все три нитки нефтепровода "Дружба" будут очищены, что означает, что в Польшу не попадет ни одна дополнительная партия загрязненной нефти", - говорится в сообщении.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.