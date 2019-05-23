Россия пообещала к июлю очистить все три нитки "Дружбы"

ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Российская сторона пообещала к 1 июля очистить все три нитки нефтепровода "Дружба" от загрязненной нефти, говорится в сообщении польского оператора этого нефтепровода PERN.
В четверг в Варшаве прошли российско-польско-немецкие переговоры по проблеме загрязненной нефти и восстановлению поставок качественного сырья по нефтепроводу "Дружба".
"Российская сторона пообещала, что к 1 июля все три нитки нефтепровода "Дружба" будут очищены, что означает, что в Польшу не попадет ни одна дополнительная партия загрязненной нефти", - говорится в сообщении.
Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.
27 апреля, 08:00Диверсия против "Дружбы": кто отравил нефть в трубопроводе