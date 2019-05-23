В Польше считают возможным запустить первую нитку "Дружбы" к 9 июня

"В соответствии с договоренностями, возобновление поставок сырья из России через первую ветку трубопровода "Дружба" возможно 9 июня при условии признания рекламаций, поданных немецкими и польскими НПЗ", - говорится в сообщении.

Проблема с качеством нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой нефть идет как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом далее в Европу, возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили поставки. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol - вечером 22 мая.