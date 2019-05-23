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РИА Новости

Кузнецова назвала ситуацию с проходными баллами в пермской школе абсурдной

23 мая, 18:12
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова считает абсурдной ситуацию, возникшую в гимназии №4 города Перми, где сделали более высокий проходной балл для поступления в первый класс для девочек, чем для мальчиков, сообщили в аппарате детского омбудсмена.
В среду стало известно, что в пермской гимназии №4 имени братьев Каменских проходной балл для мальчиков ниже, чем для девочек - для будущих первоклассников он составляет 65,7, а для первоклассниц - 69,1. На ситуацию сразу отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, которая назвала случившееся гендерной дискриминацией. После этого проверку в образовательном учреждении начала прокуратура.
"Ситуация абсурдная – непонятно на какие документы, нормативные акты и иные правовые нормы опиралось руководство учебного заведения, распределяя проходной балл в зависимости от пола ребенка. Таким образом, следуя логике, можно предпочесть, например, голубоглазых кареглазым, или сказать, что не более такого-то роста, веса принимаются к зачислению. Прибегнуть к совершенно абсурдным критериям, конечно, недопустимо. Это противоречит нормам Конституции РФ, которая четко определяет равные права, равные возможности", - заявила Кузнецова.
По информации аппарата детского омбудсмена, проводятся ведомственные проверки - подключились органы прокуратуры, департамент образования. По итогам проверок будет дана оценка действиям руководства учебного заведения и тем документам, на основании которых был выработан подобный подход к подбору учеников.
"Безусловно, любые дискриминирующие признаки недопустимы и должны быть устранены. В настоящий момент мы находимся на связи с уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае, уже проведены переговоры с директором школы, будут организованы встречи с родителями. Мы направили обращение в прокуратуру Пермского края, с просьбой информировать нас о ходе и результатах расследования", - добавила Кузнецова.
Уполномоченный по правам ребенка также обеспокоена тем, какое влияние ситуация с разными условиями для поступления в гимназию может оказать на психологическое состояние будущих первоклассников.
Гимназия № 4 им. братьев Каменских в Перми
23 мая, 14:20
Оснований для завышения проходного балла для девочек нет, заявил эксперт
"Очень важно как дети психологически перенесут эту ситуацию. Ведь сказать ребенку, что у тебя меньше возможности поступить в гимназию, потому что ты девочка – это неуместно, неправильно. Поэтому необходимо, чтобы после устранения всех нарушений, были привлечены специалисты, психологи и была проведена работа, как с родителями, так и с детьми", - подчеркнула Кузнецова.
Гимназия № 4 имени братьев Каменских входит в топ-15 школ Пермского края и топ-500 школ России. В начале этого учебного года образовательное учреждение оказалось в центре скандала: в октябре по решению мирового суда участка № 5 Дзержинского района Перми гимназию и ее директора оштрафовали на 50 и 30 тысяч рублей соответственно за незаконное отстранение от занятий одной из учениц, покрасившей волосы в розовый цвет и пришедшей на уроки в одежде без эмблемы образовательного учреждения.
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Анна КузнецоваРоссияПермский крайОбразование - ОбществоОбщество
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