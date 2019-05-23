Пушков заявил, что Зеленский не готов быть президентом

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в готовности Владимира Зеленского быть президентом Украины. Об этом он написал в Twitter.
Он напомнил о роли президента Голобородько в сериале "Слуга народа", которую исполнил Зеленский. Персонаж на первой пресс-конференции в роли главы государства признается журналистам, что не готов.
"Вот и сейчас Зеленский пока не готов", — отметил Пушков.
Ранее на сайте президента Украины петиция об отставке Зеленского набрала более 25 тысяч голосов. Таким образом, глава государства должен будет ее рассмотреть. По мнению автора документа, Зеленский победил на выборах, потому что консолидировал протест граждан.
23 мая, 17:25Игра петиций. Друзья и враги Зеленского начали битву на его сайтеПосле того, как петицию об отставке Зеленского поддержали более 25 тысяч человек, на сайте президента Украины были зарегистрированы три петиции противоположного содержания. Ход этого сражения прокомментировали в эфире радио Sputnik эксперты.
В апреле ЦИК официально признал Зеленского победителем президентской гонки: во втором туре он набрал около 73% голосов избирателей, а Петр Порошенко — примерно 24%.
23 мая, 16:42Зеленский исключил возможность переговоров с Россией