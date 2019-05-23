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РИА Новости

Пушков заявил, что Зеленский не готов быть президентом

23 мая, 18:10
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в готовности Владимира Зеленского быть президентом Украины. Об этом он написал в Twitter.
Он напомнил о роли президента Голобородько в сериале "Слуга народа", которую исполнил Зеленский. Персонаж на первой пресс-конференции в роли главы государства признается журналистам, что не готов.
"Вот и сейчас Зеленский пока не готов", — отметил Пушков.
Ранее на сайте президента Украины петиция об отставке Зеленского набрала более 25 тысяч голосов. Таким образом, глава государства должен будет ее рассмотреть. По мнению автора документа, Зеленский победил на выборах, потому что консолидировал протест граждан.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед церемонией инаугурации в Киеве. 20 мая 2019
23 мая, 17:25
Игра петиций. Друзья и враги Зеленского начали битву на его сайтеПосле того, как петицию об отставке Зеленского поддержали более 25 тысяч человек, на сайте президента Украины были зарегистрированы три петиции противоположного содержания. Ход этого сражения прокомментировали в эфире радио Sputnik эксперты.
В апреле ЦИК официально признал Зеленского победителем президентской гонки: во втором туре он набрал около 73% голосов избирателей, а Петр Порошенко — примерно 24%.
Президент Украины Владимир Зеленский
23 мая, 16:42
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1066087943
Алексей ПушковВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну решил шуткануть мужик после сериала думал не получиться а получилось ,думал будет всё по сериалу ,а всё по жизни и по другому ,вот и растерялся ,по заявлениям видно.
23 мая, 18:15
Юрий Иванов
1720106
Пушков это Лоза на поприще политических событий...
23 мая, 18:32
ЛГЛена Головач
9100011
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