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РИА Новости

МИД пообещал ответить на размещение американской РЛС в Норвегии

23 мая, 18:07
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) в норвежском Вардё, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова, станция "Глобус-2" на острове Вардё, которая строится американцами, расположена всего в 50 километрах от границы с Россией и обслуживается военной разведкой Норвегии.
"В общем-то ни для кого не секрет, что получаемая информация передается непосредственно в США... Мы этот вопрос ставили регулярно перед норвежской стороной, норвежские официальные лица уходят от разъяснений, в каких целях будет использована модернизированная станция", - заявила она на брифинге в четверг.
По словам Захаровой, есть все основания полагать, что радар будет вести слежение именно за территорией РФ и станет частью системы ПРО США.
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"Очевидно, что размещение американской РЛС в данном районе не является сугубо норвежским вопросом, он касается общего контекста сохранения стабильности и предсказуемости на севере", - добавила она.
"Мне кажется, очевидно, что военные приготовления вблизи российских границ, будь то российская граница или другая граница, подобные приготовления не могут быть проигнорированы нашей страной, как и любой другой страной. Соответственно, исходим из того, что будут предприняты ответные меры для обеспечения собственной безопасности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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