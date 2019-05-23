Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией. В четверг Зеленский заявил, что хочет провести опрос, а не референдум.

"В последнее время мы много говорим про референдум. Референдум – действенный способ волеизъявления народа. Например, в 1991 году акт провозглашения независимости Украины был скреплен референдумом. Но референдум – это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ", - заявил Вакарчук в четверг в видеообращении на странице в Facebook

По его мнению, настоящий лидер выходит к людям с предложением референдума, когда уже имеет четко сформированное собственное решение, и он хочет поддержки или отклонения этого решения.

"Например, Дэвид Кэмерон после неудачного референдума по Brexit, который он организовал, ушел в отставку. Не всегда надо идти в отставку, но всегда надо нести ответственность. Именно для этого мы выбираем лидеров", - добавил Вакарчук.