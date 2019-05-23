Литва не пропустила в страну грузовики с ракетной установкой из Белоруссии

"Водители сообщили, что перевозят ракетную установку M20 Missile System Model. Сотрудники таможни оценили риск и ограничения по перевозке подобных грузов и вызвали специалистов", - пишет Sputnik.

По данным Sputnik, инспекция по стратегическим товарам Центра управления движением вооруженных сил Литвы осмотрела транспортные средства и перевозимый груз. Эксперты установили, что система запуска ракет и ее компоненты входят в список военного оборудования, которое имеет ограничения на перевозку, после чего было решено вернуть грузовики с системой запуска ракет в Белоруссию.