Литва не пропустила в страну грузовики с ракетной установкой из Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 23 мая - РИА Новости. Сотрудники литовской таможни не пустили в страну два грузовика из Белоруссии, которые перевозили ракетную установку, передает Sputnik Литва со ссылкой на криминальную службу таможни балтийской республики.
"Водители сообщили, что перевозят ракетную установку M20 Missile System Model. Сотрудники таможни оценили риск и ограничения по перевозке подобных грузов и вызвали специалистов", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, два грузовика, перевозившие установку, прибыли на автодорожный пост "Мядининкай".
По данным Sputnik, инспекция по стратегическим товарам Центра управления движением вооруженных сил Литвы осмотрела транспортные средства и перевозимый груз. Эксперты установили, что система запуска ракет и ее компоненты входят в список военного оборудования, которое имеет ограничения на перевозку, после чего было решено вернуть грузовики с системой запуска ракет в Белоруссию.
3 мая, 16:00Лепсу запретили въезд в Литву