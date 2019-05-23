В Москве выберут лучших экскаваторщиков и "автоледи" "Мосгаза"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лучших водителей оперативно-выездной бригады, экскаваторщиков и "автоледи" Мосгаза" определят в финале конкурсов профессионального мастерства 24 мая в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

"Двадцать четвертого мая в центральном офисе АО "Мосгаз" в финале конкурсов профессионального мастерства сойдутся лучшие водители оперативно-выездной бригады, машинисты экскаватора и "автоледи". Конкурсы вызывают большой интерес зрелищностью и высокой ставкой для победителей - они представят предприятие на городских соревнованиях "Московские мастера - 2019", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водители оперативно-выездной бригады продемонстрируют свои умения скоростного маневрирования и исполнят фигуры различной сложности. Машинистам-экскаваторщикам нужно будет продемонстрировать жюри теоретические знания, а также выполнить ряд практических заданий. Например, нужно будет суметь закрыть ковшом спичечный коробок.

Кроме того, в рамках конкурса "автоледи" сотрудницы предприятия продемонстрируют экстремальное вождение на ярких автомобилях, украшенных в стиле 1920-х годов.