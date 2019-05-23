Суд продлил арест Абызова

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг оставил под стражей бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья Евгения Николаева. Таким образом, Абызов останется до 25 июля в СИЗО.
Поддержать Абызова на заседание пришла супруга Валентина Григорьева, родственники. Традиционно много было журналистов: очередь на вход начиналась почти с улицы, в зал вошла лишь малая часть, остальные смотрели трансляцию в коридоре.
Следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Сергей Степанов в суде заявил, что при обыске в квартире Абызова было обнаружено наркотическое вещество, не уточнив, какое именно и в каком количестве.
Адвокат Руслан Кожура пояснил, что на найденном пакетике с наркотиками не было отпечатков пальцев Абызова. Впоследствии адвокат Сергей Дрозда сообщил журналистам, что следствие обнаружило наркотики в квартире тещи Абызова и обвинений в хранении наркотиков его клиенту не предъявляет. Сама теща заявила РИА Новости, что это "никакие не наркотики, а лечебное вещество".
Защита просила перевести Абызова из СИЗО под домашний арест. Следствие было категорически против, отмечая, что у бывшего министра есть недвижимость в Британии и Италии, а его бывшая жена живет с детьми в США.
Адвокаты же доказывали, что "Михаил Анатольевич содержится под стражей, чтобы оказать на него давление".
Сам Абызов назвал уголовное дело "театром абсурда". "Я не совершал преступлений, в которых меня обвиняет следствие, не создавал организованное преступное сообщество, мои полномочия даже теоретически нельзя было использовать для совершения преступлений, которые мне вменяет следствие", - уверял обвиняемый.
Один из восьми адвокатов Абызова еще до начала заседания выразил недовольство тем, что бывшего министра держат в клетке – это "оскорбление человеческого достоинства и нарушения Европейской конвенции". Судья Евгения Николаева, однако, отказалась выпустить Абызова, поскольку ему, как арестанту, надлежит содержаться "в условиях ограничения от общества".
23 мая, 16:00Абызов назвал обвинения в свой адрес театром абсурда
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает.