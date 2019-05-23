Суд продлил арест Абызова

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг оставил под стражей бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья Евгения Николаева. Таким образом, Абызов останется до 25 июля в СИЗО.

Поддержать Абызова на заседание пришла супруга Валентина Григорьева, родственники. Традиционно много было журналистов: очередь на вход начиналась почти с улицы, в зал вошла лишь малая часть, остальные смотрели трансляцию в коридоре.

Следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Сергей Степанов в суде заявил, что при обыске в квартире Абызова было обнаружено наркотическое вещество, не уточнив, какое именно и в каком количестве.

Адвокат Руслан Кожура пояснил, что на найденном пакетике с наркотиками не было отпечатков пальцев Абызова. Впоследствии адвокат Сергей Дрозда сообщил журналистам, что следствие обнаружило наркотики в квартире тещи Абызова и обвинений в хранении наркотиков его клиенту не предъявляет. Сама теща заявила РИА Новости, что это "никакие не наркотики, а лечебное вещество".

Защита просила перевести Абызова из СИЗО под домашний арест. Следствие было категорически против, отмечая, что у бывшего министра есть недвижимость в Британии и Италии, а его бывшая жена живет с детьми в США.

Адвокаты же доказывали, что "Михаил Анатольевич содержится под стражей, чтобы оказать на него давление".

Сам Абызов назвал уголовное дело "театром абсурда". "Я не совершал преступлений, в которых меня обвиняет следствие, не создавал организованное преступное сообщество, мои полномочия даже теоретически нельзя было использовать для совершения преступлений, которые мне вменяет следствие", - уверял обвиняемый.

Один из восьми адвокатов Абызова еще до начала заседания выразил недовольство тем, что бывшего министра держат в клетке – это "оскорбление человеческого достоинства и нарушения Европейской конвенции". Судья Евгения Николаева, однако, отказалась выпустить Абызова, поскольку ему, как арестанту, надлежит содержаться "в условиях ограничения от общества".