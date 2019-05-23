Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-23T17:43Z
https://ria.ru/20190523/1554851251.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155483/80/1554838063_0:38:3079:1770_1036x0_80_0_0_ad32c293660c8c6a33bd2f338eda24dc.jpg
РИА Новости

Суд продлил арест Абызова

23 мая, 17:43
1134
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в суде. 23 мая 2019
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг оставил под стражей бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья Евгения Николаева. Таким образом, Абызов останется до 25 июля в СИЗО.
Поддержать Абызова на заседание пришла супруга Валентина Григорьева, родственники. Традиционно много было журналистов: очередь на вход начиналась почти с улицы, в зал вошла лишь малая часть, остальные смотрели трансляцию в коридоре.
Следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Сергей Степанов в суде заявил, что при обыске в квартире Абызова было обнаружено наркотическое вещество, не уточнив, какое именно и в каком количестве.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде. 23 мая 2019
23 мая, 17:22
Следователь рассказал, кому и сколько денег переводил Абызов из СИЗО
Адвокат Руслан Кожура пояснил, что на найденном пакетике с наркотиками не было отпечатков пальцев Абызова. Впоследствии адвокат Сергей Дрозда сообщил журналистам, что следствие обнаружило наркотики в квартире тещи Абызова и обвинений в хранении наркотиков его клиенту не предъявляет. Сама теща заявила РИА Новости, что это "никакие не наркотики, а лечебное вещество".
Защита просила перевести Абызова из СИЗО под домашний арест. Следствие было категорически против, отмечая, что у бывшего министра есть недвижимость в Британии и Италии, а его бывшая жена живет с детьми в США.
Адвокаты же доказывали, что "Михаил Анатольевич содержится под стражей, чтобы оказать на него давление".
Сам Абызов назвал уголовное дело "театром абсурда". "Я не совершал преступлений, в которых меня обвиняет следствие, не создавал организованное преступное сообщество, мои полномочия даже теоретически нельзя было использовать для совершения преступлений, которые мне вменяет следствие", - уверял обвиняемый.
Один из восьми адвокатов Абызова еще до начала заседания выразил недовольство тем, что бывшего министра держат в клетке – это "оскорбление человеческого достоинства и нарушения Европейской конвенции". Судья Евгения Николаева, однако, отказалась выпустить Абызова, поскольку ему, как арестанту, надлежит содержаться "в условиях ограничения от общества".
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
23 мая, 16:00
Абызов назвал обвинения в свой адрес театром абсурда
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает.
810010
Дело экс-министра АбызоваСледственный комитет РФМихаил АбызовРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31СМИ: выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов
07:13Ученые назвали простой способ, как избежать лишнего веса во время отпуска
06:34Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора
06:03Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных
06:02Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем"
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
03:18Учитель планирует, что на Первом канале покажут сериал на основе "Матильды"
03:10Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски в КНДР
03:05Посол Украины пригрозил России "гамбургскими" санкциями из-за моряков
03:04Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу "Голос. Дети"
Лента новостейМолния