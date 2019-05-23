Пассажирский самолет экстренно сел в Барселоне из-за ложной угрозы взрыва

МАДРИД, 23 мая – РИА Новости. Самолет авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за угрозы о заложенной бомбе, которая оказалась ложной.
Самолет следовал из парижского аэропорта Шарль де Голль на Ибицу (Балеарские острова). Об угрозе сообщила французская сторона.
"Государственные силы безопасности опровергли угрозу взрывного устройства в VLG 2847, совершившего аварийную посадку в аэропорту Жозепа Таррадельяса - Эль-Прат", - говорится в сообщении в Twitter испанской государственной компании Aena, в ведении которой находятся все аэропорты страны.
Ранее Vueling сообщила в Twitter, что "аэропорт Париж-Шарль де Голль сообщил о возможной угрозе взрыва". "Капитан, следуя правилам безопасности, решил приземлиться в Барселоне. Экипаж и пассажиры в безопасности в Барселоне", - говорилось в посте.