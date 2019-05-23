Позиция Москвы по Ирану после визита Помпео не изменилась, заявили в МИД

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Позиция Москвы по Ирану после визита в Россию госсекретаря США Майка Помпео не изменилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ну что вы такое говорите? Наши отношения с Ираном развиваются на разных уровнях, от высшего, высокого, на уровне дипломатических представителей, глав внешнеполитических ведомств. Как я только что сказала, ведется активный диалог. Безусловно, мы живем в мире, а не безвоздушном пространстве, безусловно, современные международные отношения - они многовекторны и предполагают такие сложносочиненные формы, но наши отношения с Ираном не зависят от наших контактов с другими странами вот в таком контексте, о котором вы сказали", - заявила она на брифинге в четверг, отвечая на вопрос, изменилась ли позиция Москвы по Ирану после визита Помпео в Россию.

Помпео посетил Россию 14 мая, он провел в Сочи переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Спустя два дня Путин заявил по итогам российско-австрийских переговоров, что Россия играет позитивную роль в вопросе сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, но "Россия - не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит".

Иран в годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. В Иране указали, что принятые меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.