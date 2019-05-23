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РИА Новости

Позиция Москвы по Ирану после визита Помпео не изменилась, заявили в МИД

23 мая, 17:37
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Позиция Москвы по Ирану после визита в Россию госсекретаря США Майка Помпео не изменилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ну что вы такое говорите? Наши отношения с Ираном развиваются на разных уровнях, от высшего, высокого, на уровне дипломатических представителей, глав внешнеполитических ведомств. Как я только что сказала, ведется активный диалог. Безусловно, мы живем в мире, а не безвоздушном пространстве, безусловно, современные международные отношения - они многовекторны и предполагают такие сложносочиненные формы, но наши отношения с Ираном не зависят от наших контактов с другими странами вот в таком контексте, о котором вы сказали", - заявила она на брифинге в четверг, отвечая на вопрос, изменилась ли позиция Москвы по Ирану после визита Помпео в Россию.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
23 мая, 16:50
США надо подумать, к чему приведет агрессия против Ирана, заявила Захарова
Помпео посетил Россию 14 мая, он провел в Сочи переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Спустя два дня Путин заявил по итогам российско-австрийских переговоров, что Россия играет позитивную роль в вопросе сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, но "Россия - не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит".
Иран в годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. В Иране указали, что принятые меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Майк ПомпеоРоссияИранСШАВ мире
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