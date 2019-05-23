Экс-главу отделения ГИБДД под Ульяновском приговорили к колонии за взятку

САМАРА, 23 мая - РИА Новости. Бывший начальник отделения ГИБДД ОМВД "Новоспасский" в Ульяновской области приговорен к четырем годам колонии строгого режима за получение взятки за беспрепятственный проезд машин-нефтевозов, сообщает в четверг СУ СК по региону.

По данным СК, 30 марта 2018 года майор полиции получил 170 тысяч рублей от директора одной из фирм. За полученную взятку он обещал исключить факты остановок сотрудниками ГИБДД принадлежащих фирме машин-нефтевозов, а также привлечение их водителей к административной ответственности на обслуживаемой им территории.