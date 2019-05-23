Новый спортивный комплекс открыли в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный спортивный комплекс "Добрыня" открыл в четверг врио главы Липецкой области Игорь Артамонов в селе Доброе, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

"Этот комплекс - один из лучших спортивных объектов в регионе. Здесь есть условия для занятий различными видами спорта. Желаю, чтобы он никогда не пустовал и был востребован. Надеюсь, все залы и секции будут заполнены", - сказал Артамонов на церемонии открытия.

По его словам, спортивный комплекс "Добрыня" станет основной площадкой для развития массового и профессионального спорта в райцентре. Заниматься физкультурой там смогут одновременно люди всех возрастов и социальных групп, будут представлены мини-футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжная подготовка, пауэрлифтинг, фитнес, адаптивная физическая культура, теннис. В ближайшее время планируют открыть отделения по тхэквондо, настольному теннису и борьбе. Также здесь будут проходить соревнования и спартакиады для детей и взрослых.