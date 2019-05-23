В МИД раскритиковали освещение скандала со Штрахе в немецкоязычных СМИ

"Страна называется Австрия, люди, которые вовлечены в историю, не имеют российского гражданства, по крайней мере, нам об этом не известно. Никакой фактуры телеканал не представил. Телеканал в очередной раз ретранслировал непроверенную, не соответствующую действительности информацию, согласно которой одно из главных действующих лиц в истории вдруг неожиданно превратилось в россиянку, хотя теперь уже всем стало известно, что это представительница Латвии", - заявила Захарова.