В МИД раскритиковали освещение скандала со Штрахе в немецкоязычных СМИ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия не имеет отношения к скандалу вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением, что вице-канцлер Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. Это привело к отставке рядов членов правительства Австрии.
Захарова, в частности, упомянула о новости телеканала Euronews.
"Так вот эту новость Euronews преподнес как "коррупционный скандал, связанный с Россией", - отметила Захарова.
"Страна называется Австрия, люди, которые вовлечены в историю, не имеют российского гражданства, по крайней мере, нам об этом не известно. Никакой фактуры телеканал не представил. Телеканал в очередной раз ретранслировал непроверенную, не соответствующую действительности информацию, согласно которой одно из главных действующих лиц в истории вдруг неожиданно превратилось в россиянку, хотя теперь уже всем стало известно, что это представительница Латвии", - заявила Захарова.
"Потом начали называть "русскоязычная девушка", "русскоязычная женщина". Назовите как есть. Зачем делать классический фейк, с которыми как раз Евросоюз и борется", - заявила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, произошедшее является упорной последовательной манипуляцией общественным сознанием "путем продвижения тезиса о некоем вмешательстве России во внутриполитические процессы в европейских странах и в Австрии в частности".
"Причем здесь Россия, совершенно непонятно", - заявила она.