Путин отметил потенциал роста товарооборота России и Республики Конго

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рост свыше 60% отмечен в динамике товарооборота РФ и Республикой Конго, хотя в абсолютных величинах показатели пока скромные, но есть хороший потенциал, в том числе в энергетике и перерабатывающей промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отношения между нашими странами всегда были дружескими, они развиваются именно в таком ключе на протяжении уже 55 лет. У нас наблюдается рост товарооборота свыше 60%, хотя, к сожалению, абсолютные величины пока являются скромными", - сказал Путин в четверг на встрече с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

"Но есть хороший потенциал в целом ряде отраслей, включая энергетику, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство", - уточнил российский лидер.