Путин отметил потенциал роста товарооборота России и Республики Конго

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рост свыше 60% отмечен в динамике товарооборота РФ и Республикой Конго, хотя в абсолютных величинах показатели пока скромные, но есть хороший потенциал, в том числе в энергетике и перерабатывающей промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отношения между нашими странами всегда были дружескими, они развиваются именно в таком ключе на протяжении уже 55 лет. У нас наблюдается рост товарооборота свыше 60%, хотя, к сожалению, абсолютные величины пока являются скромными", - сказал Путин в четверг на встрече с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
"Но есть хороший потенциал в целом ряде отраслей, включая энергетику, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство", - уточнил российский лидер.
Путин также высказал уверенность, что все эти вопросы сторонам удастся обсудить в ходе насыщенного и в полном смысле рабочего визита Дени Сассу-Нгессо в РФ. Президент России отметил, что рад возможности продолжить контакты с коллегой из Конго.