Названы самые распространенные причины развития рака

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Неправильное питание наряду с употреблением алкоголя является наиболее распространенным фактором, влияющим на развитие онкологических заболеваний, сообщает Неправильное питание наряду с употреблением алкоголя является наиболее распространенным фактором, влияющим на развитие онкологических заболеваний, сообщает LiveScience.

Специалисты Университета Тафтса проанализировали данные двух масштабных исследований о пищевых привычках американцев и, используя компьютерную модель, сопоставили их со статистикой по зарегистрированным в США случаям диагностирования рака за 2015 год.

Выяснилось, что за выбранный период около 80 110 новых случаев (около 5% от общего числа) онкологических заболеваний среди взрослого населения были связаны с некачественным питанием. По данным ученых, примерно столько же (4-6%) случаев рака были связаны с употреблением алкоголя.