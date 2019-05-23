Названы самые распространенные причины развития рака

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Неправильное питание наряду с употреблением алкоголя является наиболее распространенным фактором, влияющим на развитие онкологических заболеваний, сообщает LiveScience.
Специалисты Университета Тафтса проанализировали данные двух масштабных исследований о пищевых привычках американцев и, используя компьютерную модель, сопоставили их со статистикой по зарегистрированным в США случаям диагностирования рака за 2015 год.
Выяснилось, что за выбранный период около 80 110 новых случаев (около 5% от общего числа) онкологических заболеваний среди взрослого населения были связаны с некачественным питанием. По данным ученых, примерно столько же (4-6%) случаев рака были связаны с употреблением алкоголя.
Отмечается, что к факторам риска, влияющим на развитие онкологии, относятся недостаточное количество цельного зерна, фруктов, овощей и молочных продуктов в пище, а также злоупотребление переработанным мясом.