В Подмосковье до конца мая состоится пять предпринимательских форумов

"Формат форумов позволит не только узнать о всех существующих мерах поддержки бизнеса и о возможностях, которые предоставляются для развития бизнеса в Московской области, но и в режиме живой дискуссии задать вопросы представителям региональной и муниципальной власти", - цитирует пресс-служба замминистра Надежду Карисалову.