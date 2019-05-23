В Подмосковье до конца мая состоится пять предпринимательских форумов

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пять муниципальных форумов, приуроченных ко Дню российского предпринимателя, состоятся в Московской области до конца мая, сообщается в пресс-релизе регионального министерства инвестиций и инноваций.
Форумы пройдут в Реутове, Солнечногорске, Орехово-Зуево, Волоколамске и Коломне
"Формат форумов позволит не только узнать о всех существующих мерах поддержки бизнеса и о возможностях, которые предоставляются для развития бизнеса в Московской области, но и в режиме живой дискуссии задать вопросы представителям региональной и муниципальной власти", - цитирует пресс-служба замминистра Надежду Карисалову.
Отмечается, что в мероприятиях примут участие бизнес-тренеры. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте my-business-mo.ru. Организаторами форумов является региональное министерство инвестиций и инноваций, а также АНО "Агентство инвестиционного развития Московской области".