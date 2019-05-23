Польша может получить чистую нефть 9-10 июня, заявили в "Транснефти"

ВАРШАВА, 23 мая - РИА Новости. Россия представила на встрече в Варшаве согласованный с Белоруссией план по восстановлению поставок по трубопроводу "Дружба", обеспечивающий поступление чистой нефти в Польшу 9-10 июня, польская сторона обещала его быстро рассмотреть, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Мы представили коллегам план технических мероприятий, который согласовали с коллегами из Белоруссии. Если мы начнем его реализовывать с 24 мая, то 9-10 числа чистая нефть пойдет в Польшу. Коллегам этот план понравился, и они взяли буквально короткое время на его рассмотрение", - сказал Андронов.