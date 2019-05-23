Нефть марки Brent впервые с апреля подешевела до 68 долларов за баррель

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Цена фьючерсов на нефть марки Brent теряет более четырех процентов и впервые с 1 апреля опустилась ниже отметки в 68 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17:14 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,32%, до 67,91 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 5,01%, до 58,34 доллара.

Причины падения цен

Котировки нефти оказались под давлением после опубликования статистики запасов сырья в США. Минэнерго страны сообщило, что за неделю по 17 мая коммерческие запасы нефти увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на один процент, до 476,8 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя — на 0,6 миллиона баррелей. Как добавляло агентство Рейтер, этот уровень запасов стал максимальным с июля 2017 года.

Дополнительным фактором давления на цены стало общее настроение ухода от риска на фондовых биржах. Инвесторы опасаются ухудшения торгового конфликта между США и Китаем на фоне ситуации с компанией Huawei, которую американские власти внесли в черный список.