Многодетные семьи летом получат скидку на билеты в купе

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) летом 2019 года даст многодетным семьям скидку 20% на билет в купе поездов, курсирующих в России, сообщил генеральный директор компании Петр Иванов.

"Мы хотели также обозначить, что у нас на июнь-июль планируются дополнительные скидки в поездах многодетным семьям. Мы с 31 мая предлагаем 20%-ную скидку на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле", - сообщил Иванов в четверг на брифинге, посвященном летним перевозкам пассажиров.

Он пояснил, что скидка в 20% для многодетных семей будет доступна взрослым и детям от 10 до 17 лет. Оформить такой билет можно только в железнодорожных кассах при предъявлении соответствующего удостоверения многодетной семьи.

По словам Иванова, в настоящее время в России 65% семей с одним ребенком, 28% - с двумя, 7% - с тремя и более. То есть, подсчитал он, скидка распространяется фактически на 1,566 миллиона семей, которые имеют троих и более детей.