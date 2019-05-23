НТВ покажет суперфинал шоу "Ты супер!"

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Телеканал НТВ покажет финал третьего сезона международного вокального шоу "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.

Суперфинал состоится 26 мая. Трансляция начнется в 20.10 мск.

Всего в конкурсе участвовали 57 ребят из десяти стран: России, Абхазии, Белоруссии, Украины, Латвии, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Армении и Грузии. Из них в финал вышли тринадцать вокалистов.

"В новом сезоне мы все, команда создателей проекта и звездное жюри, были поражены высочайшим вокальным уровнем, который демонстрировали ребята", — отметил генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

За два года существования шоу помогло 174-м талантливым ребятам возможность не только проявить свой талант, но и встретиться с родными. Так, девятилетняя Василина Понамарева из села Барагхан наконец увиделась с отцом, который работает за тысячи километров от дочери. Встреча с мамой стала настоящим подарком для 14-летней Эльвиры Яхьяевой из Дагестана. После многолетней разлуки Ханым Ахмадиева из Баку увиделась с родными братом, сестрой и тетей.

Победителя суперсезона будут выбирать члены жюри. В свою очередь зрители на протяжении всего проекта голосовали за участников на сайте телеканала НТВ и в мобильном приложении, чтобы определить, кому достанется "Приз зрительских симпатий". Кто наберет большинство голосов и станет обладателем приза, станет известно в субботу в программе "Центральное телевидение" в 19.00.