Следователь рассказал, кому и сколько денег переводил Абызов из СИЗО

"Находясь в СИЗО, Абызов перевел 30 миллионов рублей своей сожительнице Валентине Григорьевой, из которых 25 миллионов сразу ушли на счета адвокатов, а на оставшиеся пять был наложен арест. Это часть той игры, которую Абызов пытается разыграть в СИЗО", - сказал собеседник агентства.