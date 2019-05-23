Следователь рассказал, кому и сколько денег переводил Абызов из СИЗО

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов, находясь под стражей, перевел своим адвокатам 25 миллионов рублей, сообщил РИА Новости следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
"Находясь в СИЗО, Абызов перевел 30 миллионов рублей своей сожительнице Валентине Григорьевой, из которых 25 миллионов сразу ушли на счета адвокатов, а на оставшиеся пять был наложен арест. Это часть той игры, которую Абызов пытается разыграть в СИЗО", - сказал собеседник агентства.
Степанов добавил, что еще 30 миллионов были переведены Абызовым сыну от первого брака.
Интересы Абызова представляют восемь адвокатов.
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает.
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