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РИА Новости

Захарова назвала скандал в Австрии манипуляцией общественным сознанием

23 мая, 17:19
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© REUTERS / Leonhard FoegerАгитационный плакат c портретом Ханса-Кристиана Штрахе в Вене, Австрия
Агитационный плакат c портретом Ханса-Кристиана Штрахе в Вене, Австрия
© REUTERS / Leonhard Foeger
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительственный кризис в Австрии — это сугубо внутренний процесс, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала политическую ситуацию в этой стране после скандала с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.

"Мы видим то, как эта история используется и преподносится СМИ, и в этом смысле как раз позиция СМИ, и у меня нет большой уверенности, что это итоги журналистских расследований. У меня есть ощущение, что это просто какой-то заказной вброс и кампания, потому что называются вещи, которые не соответствуют действительности, — я их назвала, речь идет о постоянной увязке с Россией", — заявила Захарова на брифинге.

Так, она упомянула о новости Euronews, которую телеканал представил как "коррупционный скандал, связанный с Россией".
"Страна называется Австрия, люди, которые вовлечены в историю, не имеют российского гражданства, по крайней мере, нам об этом не известно. Никакой фактуры телеканал не представил", — подчеркнула дипломат.
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По словам Захаровой, Euronews в очередной раз представил непроверенную информацию, по которой одно из главных действующих лиц в истории вдруг "неожиданно превратилось в россиянку".

"Потом начали называть "русскоязычная девушка", "русскоязычная женщина". Назовите как есть. Зачем делать классический фейк, с которыми как раз Евросоюз и борется", — добавила официальный представитель МИД.

Она назвала произошедшее упорной последовательной манипуляцией общественным сознанием "путем продвижения тезиса о некоем вмешательстве России во внутриполитические процессы в европейских странах — и в Австрии в частности".
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"Ловушка" для Штрахе

За неделю до выборов в Европарламент немецкие СМИ опубликовали видео, на котором вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе беседует с некой "россиянкой", обещающей ему помочь купить медиаактивы для усиления влияния. По словам вице-канцлера, девушка — гражданка Латвии. Ее имя и другие подробности не сообщаются.
Из-за скандала Штрахе подал в отставку. Канцлер страны и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц отказался от правительственной коалиции с АПС и назначил досрочные выборы в парламент.
Немецкая Welt указала, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для Штрахе, выступающего за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.
В Кремле подчеркнули, что Россия не имеет никакого отношения к скандалу в Вене.
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Хайнц-Кристиан ШтрахеМария ЗахароваМИД РФАвстрияРоссияВ мире
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