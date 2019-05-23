РЖД пообещали, что цены в новых плацкартных вагонах не будут выше обычных

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Цены в новых плацкартных вагонах не будут выше по сравнению с обычными, сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.
Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ, сервисные зоны с холодильниками и микроволновками, а также готовит концепт еще более нового плацкарта с перегородками-трансформерами, новыми зонами для хранения багажа, специальными местами для обуви, дополнительными столиками. Он же анонсировал планы выпускать вагоны с приятными ароматами. Читатели новостей в комментариях высказывали опасения, что цена билета в новых плацкартах будет выше.
"Не будут", - сказал Пегов на брифинге в четверг, отвечая на просьбу успокоить читателей.
Генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов в свою очередь сообщил, что 50% пассажиров по-прежнему пользуются плацкартным сегментом.
"Плацкартный сегмент и общие вагоны регулируются государством. Поэтому в любом случае это будет регулироваться Федеральной антимонопольной службой. У нас в долгосрочной программе развития РЖД, в трехлетнем нашем бюджете заложена индексация по принципу инфляция минус", - напомнил глава ФПК.
Тариф для ФПК в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС, в нерегулируемом (СВ, купе и люкс) устанавливает сама ФПК по согласованию с антимонопольным ведомством.
Новые плацкартные вагоны РЖД
© РИА НовостиИнтерьер выполнен в сдержанных тонах, столики и перегородки — в цветах светлого дерева.
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Интерьер выполнен в сдержанных тонах, столики и перегородки — в цветах светлого дерева.
© РИА НовостиВ туалетах — гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук.
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В туалетах — гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук.
© РИА НовостиКаждое место будет оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи. Если их закрыть, можно полностью огородиться от других пассажиров.
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Каждое место будет оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи. Если их закрыть, можно полностью огородиться от других пассажиров.
© РИА НовостиРазработчики новых вагонов попытались создать максимально удобное для каждого пространство.
7 из 7
Разработчики новых вагонов попытались создать максимально удобное для каждого пространство.
2 из 7
Интерьер выполнен в сдержанных тонах, столики и перегородки — в цветах светлого дерева.
5 из 7
В туалетах — гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук.
6 из 7
Каждое место будет оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи. Если их закрыть, можно полностью огородиться от других пассажиров.
7 из 7
Разработчики новых вагонов попытались создать максимально удобное для каждого пространство.