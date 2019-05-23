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РИА Новости

РЖД пообещали, что цены в новых плацкартных вагонах не будут выше обычных

23 мая, 17:18
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПоезд с модернизированными плацкартными вагонами
Поезд с модернизированными плацкартными вагонами
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Поезд с модернизированными плацкартными вагонами. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Цены в новых плацкартных вагонах не будут выше по сравнению с обычными, сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.
Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ, сервисные зоны с холодильниками и микроволновками, а также готовит концепт еще более нового плацкарта с перегородками-трансформерами, новыми зонами для хранения багажа, специальными местами для обуви, дополнительными столиками. Он же анонсировал планы выпускать вагоны с приятными ароматами. Читатели новостей в комментариях высказывали опасения, что цена билета в новых плацкартах будет выше.
"Не будут", - сказал Пегов на брифинге в четверг, отвечая на просьбу успокоить читателей.
Проводница в модернизированном плацкартном вагоне
22 мая, 15:05
Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
Генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов в свою очередь сообщил, что 50% пассажиров по-прежнему пользуются плацкартным сегментом.
"Плацкартный сегмент и общие вагоны регулируются государством. Поэтому в любом случае это будет регулироваться Федеральной антимонопольной службой. У нас в долгосрочной программе развития РЖД, в трехлетнем нашем бюджете заложена индексация по принципу инфляция минус", - напомнил глава ФПК.
Тариф для ФПК в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС, в нерегулируемом (СВ, купе и люкс) устанавливает сама ФПК по согласованию с антимонопольным ведомством.
Новые плацкартные вагоны РЖД
© РИА НовостиНовые вагоны будут отвечать самым современным требованиям.
Концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами
1 из 7
Новые вагоны будут отвечать самым современным требованиям.
© РИА Новости
© РИА НовостиИнтерьер выполнен в сдержанных тонах, столики и перегородки — в цветах светлого дерева.
Концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами
2 из 7
Интерьер выполнен в сдержанных тонах, столики и перегородки — в цветах светлого дерева.
© РИА Новости
© РИА НовостиПолки выглядят как диваны с подголовниками.
Концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами
3 из 7
Полки выглядят как диваны с подголовниками.
© РИА Новости
© РИА НовостиВ вагонах появятся вендинговые автоматы.
Концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами
4 из 7
В вагонах появятся вендинговые автоматы.
© РИА Новости
© РИА НовостиВ туалетах — гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук.
Концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами
5 из 7
В туалетах — гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук.
© РИА Новости
© РИА НовостиКаждое место будет оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи. Если их закрыть, можно полностью огородиться от других пассажиров.
Концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами
6 из 7
Каждое место будет оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи. Если их закрыть, можно полностью огородиться от других пассажиров.
© РИА Новости
© РИА НовостиРазработчики новых вагонов попытались создать максимально удобное для каждого пространство.
Концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами
7 из 7
Разработчики новых вагонов попытались создать максимально удобное для каждого пространство.
© РИА Новости
1 из 7
Новые вагоны будут отвечать самым современным требованиям.
© РИА Новости
2 из 7
Интерьер выполнен в сдержанных тонах, столики и перегородки — в цветах светлого дерева.
© РИА Новости
3 из 7
Полки выглядят как диваны с подголовниками.
© РИА Новости
4 из 7
В вагонах появятся вендинговые автоматы.
© РИА Новости
5 из 7
В туалетах — гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук.
© РИА Новости
6 из 7
Каждое место будет оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи. Если их закрыть, можно полностью огородиться от других пассажиров.
© РИА Новости
7 из 7
Разработчики новых вагонов попытались создать максимально удобное для каждого пространство.
© РИА Новости
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РЖДРоссияЭкономика
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