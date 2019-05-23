РЖД пообещали, что цены в новых плацкартных вагонах не будут выше обычных

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Цены в новых плацкартных вагонах не будут выше по сравнению с обычными, сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ, сервисные зоны с холодильниками и микроволновками, а также готовит концепт еще более нового плацкарта с перегородками-трансформерами, новыми зонами для хранения багажа, специальными местами для обуви, дополнительными столиками. Он же анонсировал планы выпускать вагоны с приятными ароматами. Читатели новостей в комментариях высказывали опасения, что цена билета в новых плацкартах будет выше.

"Не будут", - сказал Пегов на брифинге в четверг, отвечая на просьбу успокоить читателей.

Генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов в свою очередь сообщил, что 50% пассажиров по-прежнему пользуются плацкартным сегментом.

"Плацкартный сегмент и общие вагоны регулируются государством. Поэтому в любом случае это будет регулироваться Федеральной антимонопольной службой. У нас в долгосрочной программе развития РЖД, в трехлетнем нашем бюджете заложена индексация по принципу инфляция минус", - напомнил глава ФПК.