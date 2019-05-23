В Верховный суд Украины поступил иск о незаконности указа о роспуске Рады

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Общественный деятель Вадим Гладчук заявил, что обжаловал в Верховном суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Ранее с аналогичным иском в Верховный суд обратилось общественное движение "Спильна справа" (Общее дело).
"Прошу признать противоправным и недействительным указ президента …"О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в иске, который Гладчук в четверг опубликовал на своей странице в Facebook.
По мнению Гладчука, указ о роспуске парламента нарушает его права как избирателя из-за нестабильной работы парламента. В своем иске он также указал, что "планировал отдохнуть летом и принять участие в очередных выборах" в Раду, но теперь ему этого не удастся.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу в четверг. Депутаты Рады начали собирать подписи под обращением в Конституционный суд страны относительно законности указа президента о роспуске парламента.