В РЖД рассказали, когда все поезда оборудуют кондиционерами и биотуалетами

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Все российские пассажирские поезда на южном направлении будут с кондиционерами и биотуалетами к 2023 году, а к 2025 году - почти на всех маршрутах в стране, сообщил генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

"Мы к 2023 году планируем, что у нас на южном направлении, которое является для нас основным пассажирообразующим, у нас все вагоны будут с кондиционерами и биотуалетами, то есть полностью эту проблему решим на южном направлении", - сообщил Иванов на брифинге в четверг, посвященном летним пассажирским перевозкам.