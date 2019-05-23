В Швеции посадили в тюрьму родителей, принуждавших дочь к вегетарианству

СТОКГОЛЬМ, 23 мая — РИА Новости. Суд шведского города Гётеборга приговорил к трем месяцам тюрьмы родителей, принуждавших дочь к вегетарианской диете, сообщает издание Суд шведского города Гётеборга приговорил к трем месяцам тюрьмы родителей, принуждавших дочь к вегетарианской диете, сообщает издание Dagens Nyheter

Полиция и социальные службы заинтересовались случаем после того, как девочка попала в больницу в критическом состоянии. В полтора года она весила меньше шести килограммов, хотя нижняя граница нормы составляет девять килограммов. Врачи диагностировали крайнюю степень истощения и острую нехватку витамина В12.

По словам родителей, девочка находилась на грудном вскармливании, а помимо этого в ее меню входили исключительно овощи. Никаких витаминных добавок она не получала. Семья вела уединенный образ жизни и избегала контакта с властями, а ребенка после рождения даже не зарегистрировали.