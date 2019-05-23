В НАТО призвали Россию покинуть Крым

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс не считает Крым российским регионом и требует у Москвы вывести войска с полуострова, заявил глава комитета НАТО Стюарт Пич.
По его словам, альянс не собирается соглашаться "с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией". Об этом говорится в в тексте его выступления, опубликованном на сайте НАТО.
23 мая, 12:09Не пора ли сменить пластинку: в НАТО подняли крымский вопросЗаявления о Крыме, похоже, стали для западных политиков своеобразным ритуалом, не имеющим никакой связи с действительностью. Или, может, разные деятели в Брюсселе и других прекрасных городах мира таким образом пытаются "словить" персональную минуту славы?
Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в ситуации с Крымом и Донбассом Россия недооценила степень сплоченности членов НАТО.
"Они не ожидали, что НАТО будет реагировать так твердо и едино, усилив готовность своих сил, разместив силы на востоке альянса, экономическими санкциями", - отметил он.
"Фантомные боли"
Новый виток обсуждений крымского вопроса в НАТО прокомментировали в обеих палатах российского парламента.
Так, сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что США и НАТО рассчитывали получить Крым в качестве своей военно-морской базы сразу после госпереворота на Украине. По его словам, на Западе надеялись, что новая власть "выдавит" Россию из Севастополя.
"У натовских генералов с тех пор фантомные боли по поводу Крыма, который так и не стал их базой", — написал Пушков в твиттере.
"Крым — наша земля"
В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал призыв Пича покинуть Крым "беспрецедентной наглостью".
"Именно наглость, напористость, демонстративное пренебрежение к международным законам и беспардонность на сегодняшний день – вот факторы, на которых держится Североатлантический альянс. Крым – это наша земля", — сказал депутат в интервью RT.
По мнению парламентария, такие заявления могут также быть адресованы новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Белик заметил, что у прежних украинских властей есть опыт "плодотворного" взаимодействия с западными институтами, которые "любят громкие заявления, но дальше этого не идут".
"Оправдательное заявление"
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что призыв НАТО отражает антироссийский курс Альянса и оправдывает усиление его активности на южных рубежах России.
18 марта, 17:20"Дипломатический пасьянс". Политолог о призывах в НАТО "вернуть" КрымВ НАТО призвали Россию "вернуть" Крым Украине. Директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт в эфире радио Sputnik прокомментировал эти призывы, отметив, что даже при неизменности позиций существует возможность для взаимодействия.
"Призывы главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к российским войскам покинуть Крым только на первый взгляд могут показаться неадекватными", - добавил он.
При этом Слуцкий подчеркнул, что ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не могут навязывать свою волю крымскому народу и дезавуировать итоги референдума.
"Крым пять лет назад добровольно и абсолютно легитимно вошел в состав России. Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит", - сказал глава думского комитета.