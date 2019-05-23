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РИА Новости

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

23 мая, 17:05
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс не считает Крым российским регионом и требует у Москвы вывести войска с полуострова, заявил глава комитета НАТО Стюарт Пич.
По его словам, альянс не собирается соглашаться "с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией". Об этом говорится в в тексте его выступления, опубликованном на сайте НАТО.
Поселок Коктебель в Крыму
23 мая, 12:09
Не пора ли сменить пластинку: в НАТО подняли крымский вопросЗаявления о Крыме, похоже, стали для западных политиков своеобразным ритуалом, не имеющим никакой связи с действительностью. Или, может, разные деятели в Брюсселе и других прекрасных городах мира таким образом пытаются "словить" персональную минуту славы?
Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в ситуации с Крымом и Донбассом Россия недооценила степень сплоченности членов НАТО.
"Они не ожидали, что НАТО будет реагировать так твердо и едино, усилив готовность своих сил, разместив силы на востоке альянса, экономическими санкциями", - отметил он.

"Фантомные боли"

Новый виток обсуждений крымского вопроса в НАТО прокомментировали в обеих палатах российского парламента.
Так, сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что США и НАТО рассчитывали получить Крым в качестве своей военно-морской базы сразу после госпереворота на Украине. По его словам, на Западе надеялись, что новая власть "выдавит" Россию из Севастополя.
"У натовских генералов с тех пор фантомные боли по поводу Крыма, который так и не стал их базой", — написал Пушков в твиттере.
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
23 мая, 10:50
Эксперты объяснили, зачем НАТО опять призывает Россию уйти из КрымаВ НАТО снова призвали Россию покинуть Крым. Эксперты, которые прокомментировали ситуацию в эфире радио Sputnik, считают, что у этого заявления могут быть разные адресаты.

"Крым — наша земля"

В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал призыв Пича покинуть Крым "беспрецедентной наглостью".
"Именно наглость, напористость, демонстративное пренебрежение к международным законам и беспардонность на сегодняшний день – вот факторы, на которых держится Североатлантический альянс. Крым – это наша земля", — сказал депутат в интервью RT.
По мнению парламентария, такие заявления могут также быть адресованы новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Белик заметил, что у прежних украинских властей есть опыт "плодотворного" взаимодействия с западными институтами, которые "любят громкие заявления, но дальше этого не идут".

"Оправдательное заявление"

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что призыв НАТО отражает антироссийский курс Альянса и оправдывает усиление его активности на южных рубежах России.
Гигантский флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
18 марта, 17:20
"Дипломатический пасьянс". Политолог о призывах в НАТО "вернуть" КрымВ НАТО призвали Россию "вернуть" Крым Украине. Директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт в эфире радио Sputnik прокомментировал эти призывы, отметив, что даже при неизменности позиций существует возможность для взаимодействия.
"Призывы главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к российским войскам покинуть Крым только на первый взгляд могут показаться неадекватными", - добавил он.
При этом Слуцкий подчеркнул, что ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не могут навязывать свою волю крымскому народу и дезавуировать итоги референдума.
"Крым пять лет назад добровольно и абсолютно легитимно вошел в состав России. Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит", - сказал глава думского комитета.
613231207
НАТОКрым
Популярные комментарии
Ну, если Североатлантический альянс не считает Крым российским, то решением жильцов моей квартиры Аляска, Техас и Калифорния не признаётся территорией великой матрасии.
23 мая, 17:53
Андрей Елагин
4551003
Да пусть забирают на здоровье! Я-то думал! Господи. Государство не обеднеет.
23 мая, 17:51
ИБИван Бунша
4400832
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