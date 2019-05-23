В НАТО призвали Россию покинуть Крым

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс не считает Крым российским регионом и требует у Москвы вывести войска с полуострова, заявил глава комитета НАТО Стюарт Пич.

По его словам, альянс не собирается соглашаться "с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией". Об этом говорится в в тексте его выступления , опубликованном на сайте НАТО.

Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в ситуации с Крымом и Донбассом Россия недооценила степень сплоченности членов НАТО.

"Они не ожидали, что НАТО будет реагировать так твердо и едино, усилив готовность своих сил, разместив силы на востоке альянса, экономическими санкциями", - отметил он.

"Фантомные боли"

Новый виток обсуждений крымского вопроса в НАТО прокомментировали в обеих палатах российского парламента.

Так, сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что США и НАТО рассчитывали получить Крым в качестве своей военно-морской базы сразу после госпереворота на Украине. По его словам, на Западе надеялись, что новая власть "выдавит" Россию из Севастополя.

"У натовских генералов с тех пор фантомные боли по поводу Крыма, который так и не стал их базой", — написал Пушков в твиттере.

"Крым — наша земля"

В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал призыв Пича покинуть Крым "беспрецедентной наглостью".

"Именно наглость, напористость, демонстративное пренебрежение к международным законам и беспардонность на сегодняшний день – вот факторы, на которых держится Североатлантический альянс. Крым – это наша земля", — сказал депутат в интервью RT

По мнению парламентария, такие заявления могут также быть адресованы новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Белик заметил, что у прежних украинских властей есть опыт "плодотворного" взаимодействия с западными институтами, которые "любят громкие заявления, но дальше этого не идут".

"Оправдательное заявление"

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что призыв НАТО отражает антироссийский курс Альянса и оправдывает усиление его активности на южных рубежах России.

"Призывы главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к российским войскам покинуть Крым только на первый взгляд могут показаться неадекватными", - добавил он.

При этом Слуцкий подчеркнул, что ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не могут навязывать свою волю крымскому народу и дезавуировать итоги референдума.