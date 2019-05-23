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РИА Новости

МИД призвал посла Британии провести брифинг с отчетом о деле Скрипалей

23 мая, 17:05
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посла Великобритании в РФ Лори Бристоу провести брифинг и отчитаться о работе, которая проведена британскими властями по расследованию дела с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль.
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва категорически отрицает свою причастность к событиям в Солсбери. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
В минувшие выходные в газете Guardian появилась публикация, в которой со ссылкой на неназванные источники приводятся различные подробности расследований. В частности, по данным издания, следователи склоняются к мысли, что подозреваемые Лондоном в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых проект Bellingcat идентифицирует как сотрудников ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу) действовали не одни.
"Получается, что в отсутствии внятных улик против тех, кого назвали в прессе и политических кругах обвиняемыми, следствие безуспешно ищет их сообщников. При этом полиция подтверждает, что установить происхождение этого самого флакона с "Новичком", как это они описывают, который был обнаружен в Эймсбери, и убедительно связать все это с произошедшим в Солсбери просто невозможно", - сказала Захарова на брифинге.
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По ее словам, "появившиеся утечки означают, что несмотря на проводимую масштабную работу, британской полиции не удается подкрепить доказательствами навязанную политическим руководством Британии версию преступления в Солсбери".
"В складывающихся обстоятельствах хочется вспомнить, как скор был британский посол в Москве, господин Бристоу, который 22 марта прошлого года собрал брифинг, на котором на основе невнятной презентации, которая состояла то ли из 5, то ли из 6 слайдов, обвинил Россию "в применении химического оружия на улицах Солсбери". Так почему бы господину Бристоу сейчас не провести брифинг, на котором можно было бы ему отчитаться о прогрессе в расследовании, представить реальные факты - не картинки уровня ученика пятого класса средней школы, не умозрительные построения каких-то исторических цепочек, а настоящие данные, которые за год-то уж наверняка могли бы получить", - заявила Захарова.
Она подчеркнула, что Лондон продолжает отказываться от какого-либо сотрудничества с российскими компетентными органами по расследованию покушения на жизнь Скрипалей. "Россия, как и прежде, решительно настроена на установление истины в произошедшем, будет продолжать требовать от властей Британии исчерпывающей официальной информации, выполнения своих международных правовых обязательств в части предоставления консульского доступа к нашим согражданам", - заключила она.
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Дело об отравлении СкрипалейМария ЗахароваМИД РФВеликобританияРоссияВ мире
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