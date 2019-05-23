Летевший в Симферополь самолет вернулся в Домодедово из-за дебошира

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Москва-Симферополь, вернулся в аэропорт Домодедово из-за дебошира на борту, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Сегодня, 23 мая 2019 года, рейс WZ-307 авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Москва (аэропорт Домодедово) - Симферополь, прервал полет и вернулся в аэропорт вылета, где совершил благополучную посадку в 9:48 мск, спустя 38 минут после начала полета", - говорится в сообщении.

"На борту самолета Red Wings был дебошир, который создавал опасность для себя и рядом сидящих пассажиров. На 20 минуте полета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт "Домодедово". В аэропорту самолет встречали представители правоохранительных органов и медицинской службы аэропорта", - отметила пресс-служба.

На данный момент рейс уже выполнен, пассажиры прибыли в пункт назначения. Пресс-служба сообщила, что дебоширу потребовалось срочное оказание медицинской помощи, по прибытии в аэропорт пассажир был сразу передан представителям скорой медицинской помощи аэропорта. Все остальные пассажиры и члены экипажа чувствовали себя хорошо.