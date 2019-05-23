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РИА Новости

Самодуров: российское станкостроение избавляется от импортозависимости

23 мая, 16:59
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© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в фотобанкСтанкостроительное предприятие
Станкостроительное предприятие
© РИА Новости / Александр Поготов
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российская станкостроительная отрасль уверенно избавляется от импортозависимости, чему способствуют меры господдержки, заявил президент Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции "Станкоинструмент" Георгий Самодуров на пресс-конференции, посвященной предстоящей выставке "Металлообработка-2019".

"Сегодня уровень импортной зависимости отрасли имеет тенденцию к сокращению: по 2018 году он составил 65-68%, тогда как еще 5-7 лет назад это было 90-92%. Таким образом, принятые на уровне правительства меры господдержки дают колоссальный импульс развитию", - отметил Самодуров.

20-я юбилейная международная специализированная выставка "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" – "Металлообработка-2019" пройдет 27-31 мая в Москве. Организаторы выставки - АО "Экспоцентр" и ассоциация "Станкоинструмент".
По мнению Самодурова, для поддержки станкоинструментальной отрасли даже не нужно особых бюджетных трат – эта поддержка может носить и нефинансовый характер. Он привел в пример постановление правительства, обязывающее предприятия оборонной промышленности при наличии российского аналога покупать, в первую очередь, отечественную продукцию. Введение только лишь этой меры позволило резко увеличить внутренний рынок потребления, отметил эксперт.
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"На фоне мер господдержки изменилась и ситуация с трансфертом технологий и инвестиций в Россию. До этого у нас не было ни одного совместного предприятия, не было серьезных инвестиций со стороны крупнейших иностранных производителей металлообрабатывающей продукции. Теперь же у нас порядка 7-9 СП на разной стадии готовности, идет постоянный поток инвестиций в развитие ряда российских предприятий", - рассказал глава "Станкоинструмента".
По его информации, в целом в 2018 году российский рынок потребления станкоинструментальной продукции оценивался в 94,5 миллиардов рублей, тогда как объемы производства предприятий отрасли составляли 31 миллиард рублей.
Самодуров также выделил четыре группы системообразующих проблем, с которыми сталкивается отрасль. Это вопросы, связанные с организацией производства (в первую очередь - нехватка оборотных средств у предприятий), проблема научно-технического обеспечения, вопросы сбыта и продвижения продукции, а также проблема кадров. С этой точки зрения выставка "Металлообработка", которая в этом году будет обширной, как никогда ранее, способна помочь в решении задач, стоящих перед отраслью, считает Самодуров.
В свою очередь, заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Владимир Губернаторов отметил на пресс-конференции, что предстоящая выставка входит в десятку ведущих станкостроительных смотров мира.
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"В этом году смотр будет, как всегда, масштабным. Новые проекты, решения, новую продукцию продемонстрируют 1180 компаний из 133 стран мира. В выставке примут участие 13 зарубежных отраслевых ассоциаций. Динамика очень хорошая: в 2010 году участников было 750, в 2015 году - 950", - сообщил Губернаторов.
По его словам, Россию на выставке представят 590 предприятий из всех сфер станкостроения. Площадь выставки превысит 41 тысячу квадратных метров, а экспонаты будут размещены во всех павильонах Экспоцентра.

"То, что половину участников представляют российские компании, означает, что мы были, есть и будем оставаться крупнейшей машиностроительной и станкостроительной державой. С другой стороны, то, что 50% экспонентов составляют зарубежные участники, показывает, что мы - один из самых мощнейших мировых рынков, куда все стремятся", - констатировал Губернаторов.

Выставка "Металлообработка" проводится с 1984 года и является крупнейшей в Восточной Европе и СНГ в сфере станкостроения и современных технологий металлообработки. Выставка проходит под патронатом ТПП РФ при поддержке Совета Федерации, Минпромторга РФ и Союза машиностроителей России.
"Металлообработка-2019" познакомит с мировыми тенденциями развития современного станкостроения. В экспозиции представлены интеллектуальные станочные системы, высокотехнологичное металлообрабатывающее оборудование нового поколения, широкая номенклатура комплектующих и инструментов. В этом году тематику выставки дополняют новые разделы: "Робототехника и автоматизация производства", "Сварка и родственные технологии", "Аддитивные технологии. Промышленная 3D печать".
Деловая программа выставки "Металлообработки-2019" включает около 30 отраслевых мероприятий, в которых примут участие представители органов государственной власти, профильных министерств, крупного и малого бизнеса, ведущих отраслевых ассоциаций и научных центров, видные эксперты.
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