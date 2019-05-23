МИД прокомментировал скандал с бывшим вице-канцлером Австрии

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Телеканал Euronews не должен гнаться за повышением рейтингов, используя непроверенную информацию и даже фейки, как это случилось с сюжетом про вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На протяжении длительного времени по линии департамента информации и печати МИД России мы неоднократно обращали внимание руководства телеканала Euronews на постоянные, если не сказать, системные случаи искажения информации о событиях, прямо или косвенно затрагивающих нашу страну и тем самым формирующих ее негативный образ у аудитории канала", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что ведомство направляло большое количество писем, "оперативно связывались по телефону, говорили не просто о несостыковках, а о фактологических ошибках".

"Мы старались избегать слово "фейки", но сейчас, я думаю, тот самый случай, когда можно его применить. Последним таким сюжетом стало освещение ситуации вокруг происходящих в Австрии политических процессов. Эту новость Euronews преподнес как "коррупционный скандал, связанный с Россией", - отметила Захарова.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.