Почти сто лет на всех: суд вынес приговор по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Виктория Дубовская. Около 350 томов, почти тысяча свидетелей и 170 экспертиз — спустя четыре года после трагедии Кировский районный суд Казани вынес приговор по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал", унесшем 19 жизней. Виновными в трагедии признаны 12 человек: от простых рабочих до руководителей торгового комплекса. Все получили реальные тюремные сроки. Самое суровое наказание назначено директору компании-арендатора Гусейну Гахраманову — 13 лет колонии строгого режима.

Спасали товар

Сообщение о пожаре в крупном торговом центре "Адмирал" в Казани, на улице Клары Цеткин, поступило к спасателям в 12:54 11 марта 2015-го. Когда прибыли пожарные расчеты, огонь уже охватил все здание.

© Фото : ГУ МЧС России по РТ Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют последствия пожара в Кировском районе Казани © Фото : ГУ МЧС России по РТ Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют последствия пожара в Кировском районе Казани

По первоначальной версии, пожар начался в кафе на первом этаже. Однако позднее следователи установили: в тот день рабочие ремонтировали крышу одного из торговых павильонов и нарушили технику безопасности при сварке. Разгоревшийся на крыше огонь быстро перекинулся на складские помещения, а затем и на все здание. Через 15 минут произошло первое обрушение, несколько человек оказались в огненной ловушке.

Очевидцы утверждали, что пожарная сигнализация не сработала. Огонь разгорался, а торговля все еще продолжалась. Вскоре началась паника. Некоторые, не осознав серьезности положения, рвались к эпицентру: владельцы торговых точек, для которых потеря товара грозила полным разорением, пытались спасти имущество. По этой причине большинство жертв трагедии — предприниматели и их родственники. Покупателей в это время в комплексе было мало.

© Фото : МЧС России Подполковник внутренней службы МЧС России Сергей Костин, погибший при пожаре в ТЦ "Адмирал" в Казани © Фото : МЧС России Подполковник внутренней службы МЧС России Сергей Костин, погибший при пожаре в ТЦ "Адмирал" в Казани

Из-за угрозы обрушения пожарным не удалось помочь всем, кто остался в здании, однако они делали все возможное. Подполковник МЧС Татарстана Сергей Костин погиб, спасая других. Он возглавлял звено газодымозащитной службы, которая проводила разведку внутри комплекса и искала пострадавших. Успел вывести несколько человек, но потом сам попал под завал.

Пожар потушили вечером, спасательная операция продолжалась несколько дней.

Жажда прибыли

Еще до завершения разбора завалов следователи выяснили множество интересных подробностей о работе "Адмирала" и возбудили несколько уголовных дел.

Торговый комплекс открыли в 2013-м в помещениях бывшего завода "Серп и молот", приобретенных коммерческими структурами одного из фигурантов уголовного дела — Роберта Хайруллина. По версии следствия, именно он распорядился объединить все четыре цеха под одной крышей и переоборудовать их в ТЦ.

На необходимых инженерных коммуникациях и системах пожаротушения, обязательных при строительстве таких объектов, сэкономили. Внутренние конструкции не были обработаны специальным противопожарным составом, поэтому огонь по ним распространился очень быстро.

Обвинения предъявили еще одному фактическому владельцу объекта — миллиардеру Алексею Семину, но позднее СК прекратил уголовное преследование.

После формальной "переупаковки" здание передали компании "Заря". О допущенных в ходе ремонта нарушениях руководители фирмы знали, но вместо того, чтобы их устранить, решили увеличить прибыль и незаконно расширили площадь комплекса за счет пристроек.

Досталось всем

Основной причиной трагедии следствие считает жадность и стремление к прибыли. "Адмирал" и без пристроек вмещал свыше тысячи торговых мест, с которых владельцы комплекса получали около 360 миллионов рублей в год. Однако им этого было мало.

Следователи распутали всю цепочку неудачных решений, которые в итоге привели к трагедии. Помимо бизнесменов, к ответственности привлекли рабочих, по чьей непосредственной вине возник пожар, а также тех, кто должен был контролировать функционирование комплекса. В том числе — специалиста Госстройнадзора Галию Исаеву, выезжавшую осматривать ТЦ и не заметившую незаконных пристроек.

Обвинения предъявили и судебному приставу Жанне Алпаровой вместе с ее подчиненной Минзилей Сафиной. Они вели несколько производств по делу о десятках нарушений пожарной безопасности в ТЦ "Адмирал", но по каким-то причинам Алпарова дала указание дела закрыть.

В рамках расследования допросили 700 потерпевших и 900 свидетелей, провели более 170 экспертиз. Понадобилось около двух лет, чтобы передать дело в суд. Почти год фигуранты знакомились с материалами дела.