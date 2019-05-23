Авиакомпания "Сибирь" открыла прямой рейс из Новосибирска в Гуанчжоу

Открытие нового маршрута сделает более удобными поездки из Гуанчжоу в такие российские города, как Москва и Санкт-Петербург, а также основные туристические направления, такие как Германия, Чешская Республика и Кипр, а также такие появившиеся относительно недавно и в последние годы набирающие популярность туристические направления, как Грузия, Азербайджан, Армения и Кыргызстан.