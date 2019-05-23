Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Цена фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 5 апреля опустилась ниже отметки в 69 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.40 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,47% - до 68,44 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 4,07%, до 58,92 доллара.

Нефть марки WTI в четверг пробила вниз отметку в 60 долларов впервые с 29 марта и уже дешевела до 58,87 доллара.

Котировки нефти оказались под давлением после статистики по запасам сырья в США. Минэнерго страны сообщило в среду, что за неделю по 17 мая коммерческие запасы нефти увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1% - до 476,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,6 миллиона баррелей. Как добавляло агентство Рейтер, этот уровень запасов стал максимальным с июля 2017 года.