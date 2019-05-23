Россия призвала США признать ответственность за преступления в Сирии

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон и его партнеров признать ответственность за совершенные коалицией преступления в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге в четверг Захарова отметила, что контртеррористические операции России и армии Сирии вызывают критику на Западе, в последнее время они два раза созывали заседание Совета Безопасности ООН по этому поводу. Она подчеркнула, что удары ВКС РФ и сил Сирии наносятся "исключительно по подтвержденным разведданными объектам террористов, ни о каком мирном сосуществовании с ними речи быть и не может".

"Хотели бы в этой связи спросить западных представителей, которые так обеспокоены гуманитарной составляющей идлибского вопроса: а почему вы, например, не запрашиваете отдельных заседаний СБ ООН об обстановке на северо-востоке Сирии, например, в частности, о последствиях антитеррористических операций так называемой международной антиигиловской операции (операция против террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ - ред.)? Мы бы с интересом послушали. Информации на этот счет, а так же подтвержденных данных о гибели мирных сирийцев в результате действий ведомой США коалиции предостаточно", - заявила представитель МИД РФ.

Захарова со ссылкой на неправительственные организации также сообщила, что с сентября 2014 года в результате ударов США и коалиции в ряде провинций Сирии погибли более 13 тысяч человек, в том числе около четырех тысяч мирных граждан и из них порядка тысячи несовершеннолетних.