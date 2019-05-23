Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам

Владимир Путин во время встречи с ушедшими в отставку руководителями ряда субъектов России. 23 мая 2019

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.

В четверг Путин встретился в Кремле с ушедшими в отставку губернаторами. Он поблагодарил экс-глав регионов за проделанную ими работу.

"Хочу выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку для того, чтобы они мягко, естественным образом входили в работу, завоевали доверие граждан, проживающих на территориях, где они работают в качестве руководителей", - заявил Путин.

"И снова здравствуйте". Путин и ушедшие в отставку губернаторы pic.twitter.com/mi519gY7e1 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 мая 2019 г.

"Ну и, самое главное, чтобы они, воспользовавшись тем, что и вами было сделано за последние годы, смогли пойти дальше в интересах людей, проживающих на этих территориях, в этих субъектах РФ, то есть добивались бы тех целей, ради которых мы с вами работаем", - добавил президент РФ.