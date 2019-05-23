Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
В четверг Путин встретился в Кремле с ушедшими в отставку губернаторами. Он поблагодарил экс-глав регионов за проделанную ими работу.
"Хочу выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку для того, чтобы они мягко, естественным образом входили в работу, завоевали доверие граждан, проживающих на территориях, где они работают в качестве руководителей", - заявил Путин.
"И снова здравствуйте". Путин и ушедшие в отставку губернаторы pic.twitter.com/mi519gY7e1— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 мая 2019 г.
"Ну и, самое главное, чтобы они, воспользовавшись тем, что и вами было сделано за последние годы, смогли пойти дальше в интересах людей, проживающих на этих территориях, в этих субъектах РФ, то есть добивались бы тех целей, ради которых мы с вами работаем", - добавил президент РФ.
Во встрече с главой государства принимают участие экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев, работающий теперь ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования, бывший глава Оренбургской области, а ныне - советник гендиректора Уральской горно-металлургической компании Юрий Берг, экс-глава республики Алтай Александр Бердников. Также среди участников встречи - бывшие губернаторы Челябинской и Мурманской областей Борис Дубровский и Марина Ковтун, экс-руководитель Калмыкии Алексей Орлов.
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