Источник: экс-министра Пензенской области подозревают в изнасиловании

ПЕНЗА, 23 мая - РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков в четверг задержан по подозрению в изнасиловании, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"По предварительной информации, Стрючков сегодня задержан по подозрению в изнасиловании", - сказал собеседник агентства.

Старший помощник руководителя регионального СУСК Татьяна Махницкая в беседе с РИА Новости не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.