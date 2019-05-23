МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией, говорится на сайте телеканала Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией, говорится на сайте телеканала Громадське ТВ (Общественное ТВ).

"На вопрос журналистов Общественного, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет", — говорится в сообщении.

При этом во вторник глава президентской администрации Андрей Богдан говорил, что глава государства намерен вынести вопрос о диалоге с Россией на референдум.

"Предательство и безответственность"

Такое заявление вызвало волну обсуждения. Украинские политики обрушились на Зеленского с критикой. Так, бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что возможный референдум угрожает нацбезопасности страны.

Лидер парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко назвал идею проведения народного голосования предательством.

"Мы не против восстановления отношений с Россией, но не за счет капитуляции и поражения. Вчерашняя инициатива Зеленского про референдум о дружбе с Россией — это предательство памяти миллионов украинцев, которые борются за страну", — заявил он.

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что выносить вопрос национальной безопасности на референдум "опасно и безответственно".

"Мы знаем, как заканчивались "референдумы" в Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает", — написал Вакарчук в фейсбуке

"Главное, чтобы был толк"

В России также прокомментировали заявление главы администрации президента Украины. В Кремле вопрос о референдуме назвали внутренним делом страны.

"Это не наше дело — говорить о том, симпатичная это идея или нет. Главное, чтобы был толк. Главное, чтобы была эффективность", — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Его также попросили прокомментировать слова Богдана о возможном вынесении на референдум результатов "мирных переговоров с Россией". Пресс-секретарь напомнил, что на Украине идет гражданская война.

"Что значит — мирные переговоры? Тут надо сначала ответить на этот вопрос. Понимаете, между Россией и Украиной нет никаких вооруженных конфликтов. На Украине гражданская война, вот в чем дело. Поэтому здесь, безусловно, еще мы ожидаем, конечно, прояснения, так, чтобы понять все-таки, о чем идет речь", — сказал он.

Кроме того, в Кремле добавили, что по-прежнему ждут от Киева выполнения Минских соглашений и защиты прав русскоязычного населения страны.

"Усидеть на двух стульях"

Российские парламентарии отнеслись к возможному референдуму скептически. Так, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий отметил, что Зеленский хочет спасти имидж и усидеть на двух стульях.

"Его предложение (означает. — Прим. ред.) спрятаться за спину народа, чтобы потом он мог апеллировать ко всем международным институтам, Госдепу и своим европейским кураторам: народ так решил, не я", — заявил РИА Новости Водолацкий.

При этом он выразил уверенность в том, что украинцы проголосуют за восстановление дипломатических, экономических и социальных связей между странами.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что Зеленский "обещает золотые горы", чтобы сохранить оказанное ему доверие.