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РИА Новости

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

23 мая, 16:42
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CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией, говорится на сайте телеканала Громадське ТВ (Общественное ТВ).
"На вопрос журналистов Общественного, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет", — говорится в сообщении.
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22 мая, 11:05
Кнут или пряник? Поставьте галочку. Какой будет новая политика УкраиныЛюбит или не любит Украина Россию – решится на референдуме. Новый президент решил спросить у народа, что делать, и как ему вести себя в контактах с мировыми лидерами.
При этом во вторник глава президентской администрации Андрей Богдан говорил, что глава государства намерен вынести вопрос о диалоге с Россией на референдум.

"Предательство и безответственность"

Такое заявление вызвало волну обсуждения. Украинские политики обрушились на Зеленского с критикой. Так, бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что возможный референдум угрожает нацбезопасности страны.
Лидер парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко назвал идею проведения народного голосования предательством.
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"Мы не против восстановления отношений с Россией, но не за счет капитуляции и поражения. Вчерашняя инициатива Зеленского про референдум о дружбе с Россией — это предательство памяти миллионов украинцев, которые борются за страну", — заявил он.
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что выносить вопрос национальной безопасности на референдум "опасно и безответственно".
"Мы знаем, как заканчивались "референдумы" в Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает", — написал Вакарчук в фейсбуке.
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"Главное, чтобы был толк"

В России также прокомментировали заявление главы администрации президента Украины. В Кремле вопрос о референдуме назвали внутренним делом страны.
"Это не наше дело — говорить о том, симпатичная это идея или нет. Главное, чтобы был толк. Главное, чтобы была эффективность", — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Его также попросили прокомментировать слова Богдана о возможном вынесении на референдум результатов "мирных переговоров с Россией". Пресс-секретарь напомнил, что на Украине идет гражданская война.
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Политолог: отношения Украины с Россией – вопрос, не требующий референдумаНа Украине могут провести референдум о переговорах с Россией, заявили в Киеве. Это – часть политической игры нового президента, считает политолог Владимир Шаповалов. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
"Что значит — мирные переговоры? Тут надо сначала ответить на этот вопрос. Понимаете, между Россией и Украиной нет никаких вооруженных конфликтов. На Украине гражданская война, вот в чем дело. Поэтому здесь, безусловно, еще мы ожидаем, конечно, прояснения, так, чтобы понять все-таки, о чем идет речь", — сказал он.
Кроме того, в Кремле добавили, что по-прежнему ждут от Киева выполнения Минских соглашений и защиты прав русскоязычного населения страны.

"Усидеть на двух стульях"

Российские парламентарии отнеслись к возможному референдуму скептически. Так, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий отметил, что Зеленский хочет спасти имидж и усидеть на двух стульях.
"Его предложение (означает. — Прим. ред.) спрятаться за спину народа, чтобы потом он мог апеллировать ко всем международным институтам, Госдепу и своим европейским кураторам: народ так решил, не я", — заявил РИА Новости Водолацкий.
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
20 мая, 16:49
Крымский депутат: Зеленский наступил на грабли, оставленные ПорошенкоВступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский назвал в числе своих задач возвращение под контроль Киева Крыма и Донбасса. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал это высказывание.
При этом он выразил уверенность в том, что украинцы проголосуют за восстановление дипломатических, экономических и социальных связей между странами.
В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что Зеленский "обещает золотые горы", чтобы сохранить оказанное ему доверие.
"Пока люди еще не распознали, что это Порошенко 2.0, нужно срочно обещать золотые горы и показывать себя слугой народа. <…> Прямо угадывает желания граждан. Но ведь важен не референдум, а правильный подсчет голосов и мнение Запада", — сказал Бальбек РИА Новости.
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Украина
Популярные комментарии
А разве можно ожидать чего то другого от очередного ставленника Вашингтона ...
23 мая, 17:15
ДПДмитрий Погребной
6940217
Ну и правильно В.В. Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией.Зеленский повторяет ошибки Порошенко.
23 мая, 17:47
Анатолий Фурсов
4440102
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