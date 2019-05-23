Трамп сравнил Тиллерсона с камнем

"Рекс Тиллерсон, человек, который туп как камень и совершенно плохо подготовлен и некомпетентен для должности государственного секретаря, придумал историю (он был уволен), что я был подготовлен хуже, чем Владимир Путин, на встрече в Гамбурге, в Германии. Не думаю, что Путин согласился бы", — написал Трамп в твиттере.