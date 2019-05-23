Теща Абызова заявила, что в ее квартире нашли не наркотики

Следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Сергей Степанов в четверг в суде заявил, что при обыске в квартире Абызова было обнаружено наркотическое вещество, не уточнив, какое именно и в каком количестве. Адвокат Руслан Кожура пояснил, что на найденном пакетике с наркотиками не было отпечатков пальцев Абызова. Впоследствии адвокат Сергей Дрозда сообщил журналистам, что следствие обнаружило наркотики в квартире тещи Абызова и обвинений в хранении наркотиков его клиенту не предъявляет.