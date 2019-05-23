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РИА Новости

В Одесской области нашли тело экс-мэра столицы Приднестровья

23 мая, 16:32
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КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Правоохранители расследуют обстоятельства смерти мужчины, найденного со следами насилия в одном из сел Лиманского района Одесской области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной полиции.
Местное интернет-издание "Думская" со ссылкой на источники в полиции Одесской области сообщило, что погибшим оказался экс-мэр Тирасполя – столицы непризнанной Приднестровской Молдавской республики - Андрей Безбабченко. По данным издания, тело обнаружили в среду, у мужчины были связаны руки и пробита голова, рядом находился автомобиль Infiniti.
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"Полицейские расследуют обстоятельства смерти мужчины в Лиманском районе (Одесской области – ред.). Его тело со следами насилия было выявлено в одном из сел района. В данный момент личность погибшего установлена", - говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве не уточнили личность погибшего.
Отмечается, что жена бывшего мэра заявила о его исчезновении во вторник, 21 мая.
В пресс-службе добавили, что возбуждено дело по статьям "умышленное убийство", "разбой" и "незаконное завладение транспортным средством"
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