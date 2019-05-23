В Одесской области нашли тело экс-мэра столицы Приднестровья

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Правоохранители расследуют обстоятельства смерти мужчины, найденного со следами насилия в одном из сел Лиманского района Одесской области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной полиции.

Местное интернет-издание " Думская " со ссылкой на источники в полиции Одесской области сообщило, что погибшим оказался экс-мэр Тирасполя – столицы непризнанной Приднестровской Молдавской республики - Андрей Безбабченко. По данным издания, тело обнаружили в среду, у мужчины были связаны руки и пробита голова, рядом находился автомобиль Infiniti.

"Полицейские расследуют обстоятельства смерти мужчины в Лиманском районе (Одесской области – ред.). Его тело со следами насилия было выявлено в одном из сел района. В данный момент личность погибшего установлена", - говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве не уточнили личность погибшего.

Отмечается, что жена бывшего мэра заявила о его исчезновении во вторник, 21 мая.