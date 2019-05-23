Мэр Пскова Иван Цецерский досрочно сложил полномочия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Псковская городская дума на внеочередном заседании в четверг проголосовала за досрочное прекращение полномочий главы города Ивана Цецерского в связи с его назначением на должность председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента Пскова.
"На внеочередной 25-й сессии Псковской городской думы сегодня Иван Николаевич отчитался о своей деятельности, после чего сделал заявление о том, что он досрочно снимает с себя полномочия главы города, но остается депутатом... Парламентарии согласились с этим решением большинством голосов – из 24 человек "за" проголосовали 22", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, досрочное прекращение полномочий Цецерского обусловлено тем, что 17 мая он был избран председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Исполняющим полномочия главы Пскова назначена заместитель Цецерского Елена Полонская.
Цецерский занимал должность главы Пскова более 10 лет.
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