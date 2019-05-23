Мэр Пскова Иван Цецерский досрочно сложил полномочия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Псковская городская дума на внеочередном заседании в четверг проголосовала за досрочное прекращение полномочий главы города Ивана Цецерского в связи с его назначением на должность председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента Пскова.

"На внеочередной 25-й сессии Псковской городской думы сегодня Иван Николаевич отчитался о своей деятельности, после чего сделал заявление о том, что он досрочно снимает с себя полномочия главы города, но остается депутатом... Парламентарии согласились с этим решением большинством голосов – из 24 человек "за" проголосовали 22", - сказала собеседница агентства.