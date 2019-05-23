Ruptly стало лидером среди СМИ по просмотрам на Youtube в Германии

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Входящее в телесеть Входящее в телесеть RT видеоагентство Ruptly заняло первое место среди новостных СМИ в Германии по количеству просмотров на Youtube в апреле.

По данным аналитической платформы Tubular Labs, ролики агентства набрали 17,5 миллиона просмотров. Канал Ruptly опередил аккаунты ведущих немецких СМИ Bild и SPIEGEL TV.

При этом по совокупности просмотров в основных соцсетях Ruptly вошло в тройку лидеров, набрав около тридцати миллионов просмотров.

Эксклюзив агентства – задержание основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа – показали почти все крупнейшие мировые СМИ. Ruptly также вело прямую трансляцию во время пожара в соборе Парижской Богоматери, а на следующий день в соцсетях и на канале агентства были опубликованы первые кадры последствий пожара, снятые с дрона. Эти материалы также растиражировали ведущие СМИ, отметила глава Ruptly Динара Токтосунова.