В российском МИД отметили опасный рост напряженности вокруг Идлиба

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва отмечает опасный рост напряжённости в районе сирийского Идлиба в последние дни, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"С конца апреля по настоящее время отмечаем опасный рост напряжённости вокруг идлибской зоны деэскалации, где наблюдается наибольшая концентрация террористов "Хаят Тахрир аш-Шам"* (новое название запрещённой в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*", - заявила она.
* Запрещенная в России террористическая организация.